«Больше нарабатывали связи»: Исакова вспомнила, как таксовала в студенческие годы

По словам актрисы, это было довольно опасное занятие, и она почти ничего не зарабатывала.

В новом интервью 44-летняя актриса Виктория Исакова вспомнила юность и студенчество, прошедшие в Москве. В конце 90-х артистка училась в Школе-студии МХАТ, и, по ее словам, стипендия тогда была, хоть и повышенная, но все равно копеечная. Чтобы было на что жить, они с друзьями брались за всякие работы.

«Что только ни делали: и убирать помогали, и официантами работали. А у меня была старая-старая белая раздолбанная «пятерка», и я таксовала. Тогда это все было достаточно опасно, но в юном возрасте ты вообще не понимаешь, что такое опасность — есть абсолютно безбашенное бесстрашие, — рассказала Исакова журналу «Москвич». «И мы с подружкой вечером после института катались, по большому счету ничего не зарабатывали — очень многих подвозили бесплатно, больше нарабатывали знакомства и связи и весело проводили время».

Однажды будущая актриса так подвезла хозяина стоматологической клиники, а потом много лет ходила к нему лечить зубы.

Кстати, между сложной учебой и подработками Виктория не забывала и о тусовках, в которые включилась с 16 лет. Она рассказала о своем любимом клубе «Парижская жизнь», который располагался в саду «Эрмитаж». По воспоминаниям актрисы, это было место, где все влюблялись, женились, разводились, умирали — чего там только ни происходило.

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