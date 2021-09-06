Собчак рассказала, как ее мать боролась с любителями помочиться в лифте

Когда будущая звезда была маленькой, у ее семьи была самая обычная квартира, а мать регулярно сама убиралась в подъезде.

В новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно: Собчак!» от 6 сентября Ксения Анатольевна попыталась попасть в питерскую квартиру, в которой жила в детстве. Турне по юности дворам она устроила в паре с Настей Ивлеевой и попутно рассказала ей о тех временах, когда была маленькой.

Когда две звезды зашли в узкий лифт старенькой многоэтажки, Собчак вспомнила, что ее мать Людьмила Нарусова в свое время сама купила зеркало и повесила его в кабинку. Юную Ксению это удивило, но у ее родительницы нашлось логичное объяснение такому поступку.

«Она говорит: понимаешь, когда люди смотрят в зеркало, им сложнее писать в подъезде», — рассказала телеведущая, вызвав удивление уже у своей молодой коллеги.

По словам Собчак, в те времена люди постоянно мочились в лифтах, а ее мать сама убирала подъезд за такими хамами и вот придумала лайфхак с зеркалом.

Добавим, что в квартиру звезды так и не попали, но приложились к двери, чтобы зарядиться от «места силы».

Напомним, мать Ксении — Людмила Борисовна Нарусова — в 80-х была преподавателем истории в институте. Позже ее муж Анатолий Собчак занялся политикой и стал мэром города. Тогда семья начала жить на порядок респектабельней.

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