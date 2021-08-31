Советы, рецепты, лайфхаки: певица Валерия запускает собственное телешоу

Певица Валерия запускает собственное телешоу на канале ТВ-3. Передача называется «Добрый день с Валерией», первый выпуск будет показан 6 сентября в 13:35.

По задумке 53-летняя артистка будет приглашать к себе звездных гостей и обсуждать с ними вопросы личностного развития, гармоничных отношений и ухода за собой.

«Никто не в состоянии сделать нас счастливыми, кроме нас самих. Счастье – это поток, получение удовольствия от процесса жизни. Для того, чтобы день оказался действительно добрым, нужно улыбнуться этому миру и включить нашу программу «Добрый день с Валерией», в которой вас ждут интересные гости, полезные советы и разговоры на интересующие вас темы», — говорит певица, а теперь уже и телеведущая.

В первых выпусках программы гостями Валерии станут ее коллеги по цеху Рита Дакота и Анита Цой, актриса Наталия Медведева, звезда шоу «Последний герой» Елена Барткова, знаменитая телесваха Роза Сябитова, а также бизнес-тренер и эксперт по созданию личного бренда Анна Мавричева.

Кроме откровенного женского разговора на самые разные темы, «Добрый день с Валерией» предложит зрителям и ряд специальных рубрик с советами и рецептами правильного питания, полезными упражнениями для лица, комментариями о жизни домашних животных и прогнозами карт таро на день. А в рубрике «Энергия денег» женщинам расскажут, как управлять своими финансами.

Смотрите также: