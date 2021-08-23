«Никому не завидовать»: Татьяна Лютаева раскрыла свой секрет карьерного успеха

Звезда «Гардемаринов» Татьяна Лютаева сыграла более 120 ролей в кино и сериалах. А в последние годы она осваивает еще и режиссерскую профессию. В новом интервью у 56-летней звезды спросили в чем секрет ее карьерного успеха.

«Никогда никому не завидовать, не думать, что кому-то везет больше, чем вам, — ответила заслуженная артистка РФ. — Все равноправны, каждый человек имеет место на этой земле. И обязательно должно быть умение любить и дружить. Да, без удачи мы не можем сдвинуться с места, но удачу мы сами себе у вселенной и бога намаливаем. Все равно видно, когда человек целеустремленный и не ноет, что ему не дали, к примеру, деньги на съемки кино. Сделай все, чтобы их получить!»

Актриса считает, что каждый человек должен стремиться к своей цели, но по-доброму. Злость, зависть, невоспитанность Лютаева назвала своими самыми нелюбимыми качествами в людях. А вот что красит человека, так это образованность и развитие. А за ними в наши дни далеко ходить не надо — очень много образовательной информации бесплатно размещено в Интернете.

«Девочки мои дорогие, не бывает некрасивых и бездарных, бывают ленивые и завистливые», — обратилась Татьяна к читательницам Wday.

На вопрос, что делать в трудные минуты, когда опускаются руки, актриса констатировала, что нужно вытаскивать себя из болота и вспоминать цитаты барона Мюнхгаузена.

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