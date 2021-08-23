«Чтобы исправились, подобрели»: Васильева предложила высылать москвичей в Сибирь

В новом интервью 74-летняя актриса Татьяна Васильева поделилась мнением, что московская публика очень чванливая, непростая и не принимает ничего. Играть новые спектакли в столице невероятно трудно, призналась народная артистка РФ.

«Я всегда боюсь играть премьеру в Москве — это точно будет провал. Тут можно давать постановку лишь через десять-двадцать спектаклей, когда ты уже поиграешь по всей стране. Особенно премьеры принимает Питер — ты там, как говорят, обречен на успех. Новые спектакли нужно вести именно туда или в Нижний Новгород, Екатеринбург и Новосибирск — вся Сибирь очень доброжелательна. Но вот чем ты южнее поедешь… Москва ничего не прощает, это очень жестокий город», — поделилась Васильева своими впечатлениями.

На вопрос, что она изменила бы в Москве, Татьяна Григорьевна ответила — людей.

«Я бы привезла из Питера сюда, а этих куда-нибудь подальше, посевернее, чтобы они исправились, подобрели. В Сибирь их — неспроста же туда раньше отсылали», — цитирует актрису журнал «Москвич».

По мнению Васильевой, петербуржцы даже в подземных переходах и в транспорте человечнее жителей столицы. Северяне не докучают актрисе расспросами и желанием сфотографироваться, а вот московская публика не соблюдает личных границ: 20-30 человек могут запросто завалиться в гримерку после спектакля, чтобы сделать совместные селфи, и никто не спросит, удобно ли это артистке.

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