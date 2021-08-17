Анна Хилькевич поделилась, что делает, когда не нравится себе в зеркале

Актриса рассказала, что как бы получает комментарий от себя самой из будущего.

Актриса Анна Хильвевич выложила в Instagram свою фотографию в профиль и призналась подписчикам, что раньше она стеснялась снимков с такого ракурса. По словам 34-летней артистки, когда-то она мечтала о других чертах лица, а сейчас уже не забивает голову такими глупостями.

Звезда поделилась, что недавно «одна прекрасная женщина» посмотрела ее старые фото и нашла ее образ привлекательным, хотя сама Хилькевич прекрасно помнит, как она не нравилась себе в те годы. Артистка отмечает, что с возрастом к человеку приходит осознание того, что раньше он выглядел далеко не так плохо, как сам о себе думал.

«И ведь действительно, мы очень редко когда ценим то, что имеем. Все время стремимся к какому-то псевдосовершенству, — пишет Анна. — Так что теперь я, если смотрюсь в зеркало и не нравлюсь себе, то сразу одергиваю и говорю себе, как бы из будущего, что я сейчас прекрасна. Отлично работает, скажу я вам!»

Напомним, недавно актриса рассказала о единственном эксперименте с внешностью, который у нее был: звезда сериалов увеличила себе губы, но очень быстро вернулась к косметологу, чтобы вернуть все обратно.

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