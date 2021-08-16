«Рецепт отсутствующего пупка»: Чехова раскрыла, куда прячет часть живота на фото в бикини

Поклонники телеведущей Анфисы Чеховой заметили, что на ее фотографиях в открытых купальниках в Instagram отсутствует пупок. Некоторые стали иронизировать, что он пропал во время фотокоррекции снимков, когда мастер «фотошопа» улучшал фигуру 43-летней звезды. В новом посте знаменитая красавица сама рассказала, куда девается ее пупок.

«Рецепт отсутствующего пупка: берешь плавки — одна штука, руки — две штуки. Руками тянешь плавки вверх, закрываешь пупок. Благодаришь бога, что плавки такие эластичные», — написала Чехова в Instagram, продемонстрировав купальник с леопардовым принтом.

Конечно, большинство подписчиков звезды и так прекрасно понимает, куда Анфиса прячет свой пупок. Однако теперь возник другой вопрос — зачем она это делает? Неужели стесняется своего живота? Ждем от телеведущей поста с ответом на эту животрепещущую тему.

Добавим, что в эти дни Чехова выгуливает свои наряды в Америке.

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