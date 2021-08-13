«Я назову эту кровать в вашу честь»: Мадонна попросила на день рождения необычный подарок

16 августа певица Мадонна отметит свой день рождения. В этом году американской поп-звезде исполнится 63 года. И за несколько дней до праздничной даты знаменитая артистка обратилась к поклонникам с сообщением о том, какой подарок она хочет получить.

Четыре года назад Мадонна открыла медицинский центр в южноафриканском городе Блантайр (республика Малави). По словам артистки, это единственная больница в стране с возможность проведения хирургических операций для детей. И вот вместо открыток и подарков певица ждет от фанатов помощи в развитии данного учреждения.

«Содержать больницу — дорогое удовольствие. Есть много затрат. Я не могу сделать это в одиночку. Я прошу вас в мой день рождения помочь мне, и вот что мне нужно. Я хочу, чтобы вы все пожертвовали деньги на покупку кроватей. Мне нужно пятьдесят коек, — рассказала Мадонна в видео в Instagram и обратилась к конкретным благотворителям. — Я назову эту кровать в вашу честь. Заранее благодарю за вашу щедрость, и с днем ​​рождения меня».

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Добавим, чтобы собрать деньги на постройку данной клиники, в 2016 году певица выступила в Америке с благотворительным шоу «Слезы клоуна», которое совмещало в себе концерт и спектакль. В нем артистка сама предстала в клоунском костюме.

Напомним, ранее Мадонна усыновила четырех темнокожих детей, хотя у нее и так есть двое родных наследников.

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