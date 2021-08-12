Лиза Арзамасова рассказала, как отличить надежный благотворительный фонд от мошенников

Молодая актриса сама уже несколько лет помогает пожилым людям и подключает к этому других людей.

26-летняя актриса Лиза Арзамасова является попечителем благотворительного фонда «Старость в радость». Звезда «Папиных дочек» активно участвует в волонтерских поездках в дома престарелых, привлекает к этому своих звездных коллег и поклонников. В новом интервью у нее спросили, как отличить фонд, в котором реально помогают людям, от обманщиков.

Артистка отметила, что если подобные организации делают своим попечителем известное лицо — звезду спорта, эстрады или кино, — то в таком случае знаменитость своим «лицом» отвечает за то, чем занимается фонд, и с нее в случае сомнительных ситуаций можно спросить, куда пошли деньги. Также информация о собранных средствах и их использовании должна подробно публиковаться на сайте фонда.

Лиза подчеркнула, что, если у человека есть желание на самом деле помочь, то к этому вопросу нужно подойти очень скрупулезно и детально изучить информацию о том, кому нужна помощь, созвониться, а лучше приехать лично. Зачастую обманщики пользуются тем, что большинству людей достаточно просто перевести сумму на карточку и не вдаваться в подробности, кому именно ушли деньги.

«Ужасно, что огромное количество мошенников в том же «Инстаграме»… Мне тоже пишут в комментариях, и в сториз отмечают. У меня есть девочка-помощница, которой я отправляю каждый такой запрос для проверки. Это единственный способ выяснить, правда там или нет. Позвонить в больницу, где лежит этот ребенок, посмотреть, правильно ли заполнены документы. Иногда действительно ребенок болеет, действительно есть такой запрос, но одна цифра меняется в документах — и деньги уходят в другую сторону», — рассказала Арзамасова в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Она также отметила, что многие люди эмоционально не готовы помогать другим. Сначала они вызывали у актрисы понимание и желание переубедить, но со временем Лиза поняла, что к благотворительности и волонтерству человек действительно должен чувствовать потребность — принудить к этому невозможно.

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