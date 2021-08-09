Наша Маша: Николь Кидман пять месяцев отзывалась на русское имя, готовясь к новой роли

18 августа на видеосервисе Hulu начнется показ нового сериала «Девять совсем незнакомых людей» (Nine Perfect Strangers) с Николь Кидман. Как уже сообщала Teleprogramma.pro, знаменитая актриса сыграла в картине русскую красавицу Машу, которая держит пансионат в Австралии и обещает своим разношерстным клиентам исцеление души.

Продвигая свою новую работу, 54-летняя актриса рассказала, что во время пяти месяцев съемок в 2020 году, она вела себя странно и даже немного безумно. Артистка настолько хотела вжиться в роль, что даже не отзывалась на собственное имя.

«Я бы ответила только как Маша. Я хотела, чтобы от меня все время исходила очень спокойная исцеляющая энергия, поэтому я помню, как подходила к людям и как бы касалась их сердец, взяв за руку. Если они говорили со мной (как с актрисой, — Прим. авт.) или использовали мое имя Николь, я полностью игнорировал их», — поделилась Кидман с изданием Deadline.

Звезда добавила, что сериал получился «сумасшедшим», и ей до сих пор трудно определить его жанр. Кстати, вместе с ней в проекте снялись комедиантка Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Самара Уивинг, Майкл Шеннон и Бобби Каннавале.

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