Кошатников больше, чем собачников: россияне ответили, почему заводят питомцев

Кошки, собаки и другие домашние питомцы стали отличными компаньонами своим хозяевам во время карантина. Только в Англии с начала пандемии любимым животным обзавелись 3,2 миллиона человек (согласно опросам Ассоциации производителей кормов PFMA на март 2021 года). А по каким причинам сейчас заводят питомцев в России? Этим вопросом озадачился медиахолдинг Rambler&Co, проведя собственный опрос среди полутора миллиона граждан РФ.

Оказалось, что у 65% респондентов есть домашние животные, а еще 21% они были раньше. 2% мечтают о зверушке, но не имеют возможности ее завести, а 1% настроен обзавестись любимцем в ближайшее время. И только 11% опрошенных оказались против содержания домашнего зверья.

В извечном споре собачников и кошатников победили последние — кошек держит в доме 51%. У 31% имеется собака, у 2% — попугай или рыбки, у 1% — грызуны, рептилии или кролики. Оставшиеся 11% ответили, что у них дома живут другие, более экзотические животные.

Большинство — 59% — держит только одного зверька. На двух питомцев решились 22%, содержать трех-четырех отважились 12%, а больше питомцев только у 7%.

А что по финансам? 40% ответили, что тратят в месяц на домашних животных от 1000 до 3000 рублей. 34% удается содержать любимцев на меньшую сумму. 17% тратят от 3000 до 5000, а 6% – от 5000 до 10 000, и только 3% балуют своих любимцев более чем на 10 000 рублей.

Ну а по какой причине россияне решаются завести себе четвероногого друга? 53% признались, что в их семьях с детства содержат домашнюю живность, 16% пожалели бездомных животных и взялись ухаживать за ними, 11% завели зверушку не по своей воле, а получили ее в подарок, 10% признались, что сделали это спонтанно, а 9% мечтали о питомце с детства, но взрослые им запрещали. Кстати, 1% принял решение, насмотревшись смешных видео в Интернете.

А где опрошенные находят своих новых друзей? 31% предпочитает искать питомца через родственников или знакомых, 28% обращаются к профессиональным заводчикам, 22% подбирают животных на улице, 15% забирают из приютов и только 4% покупают в зоомагазинах.

Еще пара занимательных цифр: 13% владельцев домашних питомцев признались, что у них тяжелые отношения с животными, но они не опускают руки, и только 3% пожалели о своем решении завести зверушку.

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