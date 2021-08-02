Чемпион по прыжкам в воду снял стресс во время Олимпиады вязанием

Спортсмен Том Дейли поделился, что это занятие помогает ему успокоиться и сосредоточиться.

Британский чемпион по прыжкам в воду Том Дейли попал в заголовки СМИ, после одного эпизода в олимпийском Токио. И нет, это не связано с его спортивными достижениями, хотя 27-летний мужчина и выиграл золотую медаль ОИ-2020. 1 августа он был замечен в качестве зрителя на трибуне во время соревнований по прыжкам с трамплина среди женщин за неожиданным занятием. Спортсмен вязал на спицах…

Официальные аккаунты Олимпиады в социальных сетях не прошли мимо этого милого кадра.

Oh this? Just Olympic champ @TomDaley1994 knitting in the stands while watching the diving. 🧶 pic.twitter.com/o17i6vsG2j — Olympics (@Olympics) August 1, 2021

«Вязание стало моим источником спокойствия, сосредоточенности и снятия стресса. Я люблю это!» — прокомментировал Том в своих «сториз» и добавил, что у него в Instagram есть отдельная страница для его вязаний.

На ней видно, что молодой человек создает своими руками свитера, чехлы для кресел, костюмчики для собачек, носки, игрушки и многое другое. А вот видео, на котором Дейли рассказывает, что связал чехольчик для своей золотой медали. Милашка!

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