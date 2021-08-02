Дочь Мэтта Деймона написала отцу целый трактат, чтобы он не ругался

Голливудский актер Мэтт Деймон был вынужден отказаться от использования в своей речи оскорбительного слова. К этому его подтолкнула одна из дочерей. В новом интервью 50-летний мужчина поделился, что несколько месяцев назад ляпнул за столом одно грубое словечко, которое в его детстве значило одно, а сейчас является непристойным гомофобным выражением. Услышав это, юная наследница звезды не стала мириться и устроила отцу акцию протеста.

«Она вышла из-за стола. Я сказал: «Да ладно, это шутка! Я говорю так в фильме «Застрял в тебе». Но она пошла в свою комнату и написала очень длинный красивый трактат о том, насколько опасно это слово. Я сказал: «Я отказываюсь от него!» До меня дошло», — рассказал Деймон издание The Times.

Напомним, у актера и его жены Лусианы подрастают трое дочек. Дома Мэтт окружен женским вниманием, но наследницы частенько на него влияют. Недавно мужчина рассказал, как одна из девочек не дает ему скатиться в «звездную болезнь».

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