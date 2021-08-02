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Дочь Мэтта Деймона написала отцу целый трактат, чтобы он не ругался

Речь идет об одном единственном слове, которое наследница звезды считает оскорбительным.

Дочь Мэтта Деймона написала отцу целый трактат, чтобы он не ругался
Мэтт Деймон был вынужден забыть одно крепкое словцо. Фото: globallookpress.com

Голливудский актер Мэтт Деймон был вынужден отказаться от использования в своей речи оскорбительного слова. К этому его подтолкнула одна из дочерей. В новом интервью 50-летний мужчина поделился, что несколько месяцев назад ляпнул за столом одно грубое словечко, которое в его детстве значило одно, а сейчас является непристойным гомофобным выражением. Услышав это, юная наследница звезды не стала мириться и устроила отцу акцию протеста.

«Она вышла из-за стола. Я сказал: «Да ладно, это шутка! Я говорю так в фильме «Застрял в тебе». Но она пошла в свою комнату и написала очень длинный красивый трактат о том, насколько опасно это слово. Я сказал: «Я отказываюсь от него!» До меня дошло», — рассказал Деймон издание The Times.

Напомним, у актера и его жены Лусианы подрастают трое дочек. Дома Мэтт окружен женским вниманием, но наследницы частенько на него влияют. Недавно мужчина рассказал, как одна из девочек не дает ему скатиться в «звездную болезнь».

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