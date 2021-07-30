Владимир Мишуков вспомнил, как в детстве избежал наказания ремнем за двойки

В новом интервью популярный актер Владимир Мишуков («Содержанки», «Хэппи-энд», «Шерлок в России») вспомнил, как в детстве проявил смекалку, чтобы не получить от отца ремнем по попе. Мужчина рассказал, что его папа был строг и иногда воспитывал сыновей в духе суровых наказаний. И вот во втором классе юный Вова стал хватать одну двойку за другой, пока родитель не пригрозил ему поркой.

«И на следующий день я, по-моему, две или три пары схватил… Когда пришел домой, надел сначала колготки, на них спортивные штаны, рейтузы и еще шаровары. Подхожу к среднему брату, даю ему ремень, говорю: «Ударь меня…» Он бьет. Ай, больно, больно! Надел еще какие-то штаны с начесом и снова говорю: «Ударь еще…» Ага, вот сейчас терпимо», — рассказал Мишуков.

В семье будущей звезды кино было заведено, что, когда отец возвращался с работы, дети выстраивались в коридоре, чтобы с ним поздороваться и обняться. Юный Вова в тот день тоже вышел для приветствия в своей многослойной «броне» ниже пояса. А вот майку надеть забыл.

«Стою на месте — худющий, с голым торсом, но с широкими бедрами, как у матрешки. Отец сразу все понял, спросил: «Ты что двойку получил?». В тот раз я не получил ремня, видимо, за свою изобретательность», — цитирует Мишукова издание 7days.

В том же интервью 52-летний актер вспомнил, что с самого детства был влюбчивым — еще в детском саду целовался с девочками. В школьные годы он производил впечатление бабника из-за своей общительности, но, по его словам, ловеласом никогда не был. Во взрослой жизни у мужчины не случилось обилия романов: четыре года он встречался с одной девушкой, потом 23 года прожил в браке с женой Инной. И только после развода личная жизнь актера стала обрастать слухами.

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