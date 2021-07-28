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Анна Семенович дала советы девушкам, которые долго не могут найти своего мужчину

Если хочется получить качественного спутника по жизни, бежать за первым попавшимся явно не стоит.

Анна Семенович дала советы девушкам, которые долго не могут найти своего мужчину
Сама Анна пока еще не замужем. Фото: Global Look Press

Певицу Анну Семенович, которая очень вдумчиво ищет себе мужчину для создания семьи, попросили дать советы девушкам, которые долго не могут найти свою вторую половинку. 41-летняя звезда, увлекающаяся психологией, не стала ограничиваться двумя предложениями и выдала целый план по поиску «того самого» спутника жизни.

Первый пункт — прекратить истерику по поводу того, что мужчины нет, и он никак не появляется в вашей жизни.

«Вселенная имеет свои законы, как и все в этом мире, — говорит Анна. — Она никогда не даст вам то, что вы безумно хотите. Желать надо спокойно, из состояния спокойствия. Не истерить как сумасшедшая и не бегать каждый вечер по кафе в целью познакомиться с кем-то. Нужно знать и верить, что рано или поздно вы обязательно познакомитесь с тем самым мужчиной».

Второй пункт — заняться собой в ожидании подходящего кавалера. И речь не только о внешности и фигуре, нужно прокачивать и свою духовную составляющую. Женщина должна сиять изнутри, тогда у нее не будет отбоя от ухажеров.

«Принято всегда было считать, что мужчины любят глазами. Современная косметология позволяет каждой женщине выглядеть на миллион. С собой можно сделать абсолютно что угодно и добиться идеальной внешности. И мужчины уже привыкли к красивой картинке. И большинство из них теперь еще хочет и качество женской души, — уверяет Семенович. — Женщина — это энергия, и каждый мужчина ищет свою половину именно по этой энергии. Над которой обязательно надо работать».

Третий пункт — представить себе, какого партнера хочется видеть рядом с собой — доброго, умного, заботливого, например, — и самой стать такой же.

«Просто попробуйте воспитать в себе те же качества, которые вы ждете от мужчины. Вселенная — это зеркало. Доверьтесь ей и знайте, что она обязательно сделает для вас сюрприз и подарит встречу именно с тем, кого вы ждете», — цитирует певицу издание WomanHit.

Семенович призывает девушек ценить себя и не бежать за первым встречным. По ее словам, не быть в отношениях — это совсем не страшно, а вторая половинка обязательно найдется. Главное — в каком качестве будет сама женщина к тому моменту.

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