Как правильно бегать
Видео
Как стильно завязать платок на голове
Видео

Анфиса Чехова рассказала, как правильно желать, чтобы мечты исполнялись

Телеведущая отметила, что многие не знают, как правильно пользоваться техникой визуализации желаний.

Анфиса Чехова рассказала, как правильно желать, чтобы мечты исполнялись
Анфиса Чехова знает, как достичь счастья. Фото: globallookpress.com

В новом интервью телеведущая Анфиса Чехова порассуждала о женском счастье и способах его достижения. 43-летняя звезда эфира отметила, что счастье должно ощущаться не урывками (после исполнения определенных желаний), а целостно — когда человек следует велению своей души, занимается любимым делом, находится в ладу с собой и наслаждается каждым днем.

Журналисты спросили женщину, нашла ли она для себя главный способ получать от жизни желаемое. Чехова ответила, что практику визуализации, о которую сейчас многие говорят, она изучила еще лет 20 назад и сегодня умеет успешно ее использовать. Может подумать с утра, что ей нужна шубка, а вечером или на следующий день уже получить ее. Однако во всех этих методиках визуализации есть один нюанс, который многие упускают. Зная его, Анфиса легко достигает желаемого.

«Для того чтобы что-то получить, нужно представить, что у тебя это уже есть, а потом просто отпустить свое желание. Потому что идеализация, слишком большая привязанность к результату и чрезмерно большое желание никогда не работали в плюс. То есть когда человек зациклен на какой-то идее, он никогда этого не получит. В самой первой книге по этой теме, что я прочитала, говорилось, что нужно представить свою мечту, как она осуществилась, вообразить, как ты держишь ее в руках и испытываешь радость. А потом поместить все это в большой воздушный пузырь, отправить в небо и забыть. Вот так это будет работать», — объяснила ведущая «Теленеделе».

Она подчеркнула, что человек никогда не получает того, чего хочет слишком сильно. Вселенной нужно посылать радостные эмоции, а не печаль от того, что вам чего-то не хватает. Возможно, благодаря этим знаниях Чехова и добилась той замечательной жизни, которую имеет.

Смотрите также:

Тэги

Анфиса Чеховажеланияженское счастьелайфхаксчастье