Анфиса Чехова рассказала, как правильно желать, чтобы мечты исполнялись

В новом интервью телеведущая Анфиса Чехова порассуждала о женском счастье и способах его достижения. 43-летняя звезда эфира отметила, что счастье должно ощущаться не урывками (после исполнения определенных желаний), а целостно — когда человек следует велению своей души, занимается любимым делом, находится в ладу с собой и наслаждается каждым днем.

Журналисты спросили женщину, нашла ли она для себя главный способ получать от жизни желаемое. Чехова ответила, что практику визуализации, о которую сейчас многие говорят, она изучила еще лет 20 назад и сегодня умеет успешно ее использовать. Может подумать с утра, что ей нужна шубка, а вечером или на следующий день уже получить ее. Однако во всех этих методиках визуализации есть один нюанс, который многие упускают. Зная его, Анфиса легко достигает желаемого.

«Для того чтобы что-то получить, нужно представить, что у тебя это уже есть, а потом просто отпустить свое желание. Потому что идеализация, слишком большая привязанность к результату и чрезмерно большое желание никогда не работали в плюс. То есть когда человек зациклен на какой-то идее, он никогда этого не получит. В самой первой книге по этой теме, что я прочитала, говорилось, что нужно представить свою мечту, как она осуществилась, вообразить, как ты держишь ее в руках и испытываешь радость. А потом поместить все это в большой воздушный пузырь, отправить в небо и забыть. Вот так это будет работать», — объяснила ведущая «Теленеделе».

Она подчеркнула, что человек никогда не получает того, чего хочет слишком сильно. Вселенной нужно посылать радостные эмоции, а не печаль от того, что вам чего-то не хватает. Возможно, благодаря этим знаниях Чехова и добилась той замечательной жизни, которую имеет.

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