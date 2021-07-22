«Люди это почувствовали»: Адель Вейгель рассказала, как стала самой яркой девушкой «Холостяка»

Хоть красавица-модель и не победила в шоу, внимания публики она получила с лихвой.

Участница шоу «Холостяк» с Тимати, 21-летняя модель Адель Вейгель ушла из проекта перед самым финалом, но завоевала, пожалуй, самую большую аудиторию новых поклонников среди всех остальных девушек. В новом интервью молодую красавицу спросили, как ей это удалось.

«Я просто была настоящей. Я не строю из себя того, кем не являюсь, поэтому, может, люди это почувствовали и полюбили меня такой, какая я есть. Все просто, — ответила Адель в YouTube-шоу «Алена, блин!» — Изначально, когда шла на проект, я решила, что не буду ничего придумывать. Не буду придумывать свою линию поведения, буду действовать так, как желает мое сердце, и я так и действовала».

Вейгель отметила, что в шоу-бизнесе слишком много масок и образов, и от этого уже тошнит. Она поставила себе цель в «Холостяке» быть настоящей и больше не строила никаких схем.

Не все девушки на проекте вели себя искренне, отметила модель. Как хороший пример, она упомянула победительницу сезона Катю Сафарову и Дашу Погадаеву. С этими девушками Адель даже смогла подружиться.

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