Терпение и воздух: Александр Ширвиндт раскрыл секрет долго брака

Пожилой артист уверяет, что профессии у мужа и жены должны быть разные.

Известный актер и худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт в своей жизни женился лишь раз, и его брак длится уже более 60 лет. В новом интервью народного артиста попросили поделиться секретом долгой идиллии в семейных отношениях.

«Во-первых, терпение. Во-вторых, заниматься не только бытом, деторождением, но и профессией. И профессии у мужа с женой должны быть разные, — ответил 87-летний мужчина журналу «Домашний очаг». — Моя жена — известный ведущий архитектор. Много строила, изобретала. Я тоже довольно плотно занимался работой в театре и кино. Времени на выяснение отношений не было. А когда супруги круглые сутки нос к носу, возникает нехватка воздуха. А он и есть гарантия крепкого брака».

Супруга Ширвиндта, Наталья Николаевна, не устраивала мужу сцен ревности, несмотря на его популярность у зрительниц. По словам Александра Анатольевича, она человек интеллигентный и всегда понимала особенности работы своего благоверного. От подозрений в семье спасал и тот факт, что у четы был общий круг друзей, который собирался по праздникам.

Напомним, в семье актера родился сын Михаил, который стал телеведущим и подарил родителям троих внуков. Сейчас Александр Ширвиндт уже является прадедушкой.

Смотрите также: