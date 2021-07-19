«Все гоняли бы и гоняли!»: Михалкова предложила свою помощь сборной России по футболу

19 июля на канале СТС начнется трансляция нового сезона скетчкома «Сториз». Актеры этого сериала вынуждены перевоплощаться во множество разных образов. В новом интервью актриса Юлия Михалкова рассказала, кого она сыграла в новых сериях. 38-летней артистка снялась в эпизодах про трудности работы сотрудников отеля и стюардесс. Но в одной из экранных историй женщине пришлось раскрыться по-особому, что явно привлечет мужскую половину зрителей.

«Самая актуальная роль была про футбол, где тренер команды выпускал на поле не совсем одетую меня, чтобы мотивировать игроков бегать быстрее, — поделилась Михалкова с «Теленеделей». — Я в связи с этим не совсем понимаю, почему меня не взяли в сборную России по футболу на Евро-2020. По словам главного тренера, наши игроки быстро бегали только 20 минут из 90. Этого мало! Со мной они гоняли бы мяч по полю пять часов. Матч бы закончился, а они все гоняли бы и гоняли!»

Напомним, на чемпионате по футболу Евро-2020 сборная России разгромно проиграла Бельгии и Дании, и лишь у Финляндии выиграла 1:0, в результате чего не вышла из группы. После такого невпечатляющего выступления в медийном пространстве снова поднялась волна возмущения качеством российского футбола. В итоге главный тренер сборной Станислав Черчесов был вынужден покинуть свой пост. Даже Ольга Бузова, активно поддерживавшая наших футболистов, не спасла положение. Возможно, и правда, нужно было провернуть вариант с Михалковой?

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