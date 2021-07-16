«Живу должным образом»: Хелен Миррен призналась, что на карантине красилась каждый день

Возрастная актриса делала это не ради мужа, а для себя.

75-летняя английская актриса с русскими корнями Хелен Миррен недавно появилась на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля после долгой самоизоляции со своим мужем, режиссером Тэйлором Хэкфордом. Артистка рассказала журналистам, как прошел ее карантин, отметив одно интересное обстоятельство.

«Я каждый день красилась. И я делала это не для Тэйлора, потому что он никогда этого не замечает», — поделилась Миррен с изданием People.

Она добавила, что в лучшему случае может добиться от мужа фразы: «О, ты очень хорошо выглядишь», но перед этим потратить целый час на макияж. Однако госпожа Миррен заявила, что она бы красилась и одевалась каждый день, но не ради внимания супруга, а просто потому, что ей это нравится. Ежедневный ритуал прихорашивания дарил ей ощущение нормальной жизни при том, что нельзя было выйти из дома и повидать друзей.

«Я чувствовала, что живу должным образом. Так что для меня это был действительно хороший опыт», — резюмировала актриса.

Пройдясь в экстравагантном наряде по красной ковровой дорожке, оскароносная актриса отметила, что она любит красиво наряжаться, как и всякая девушка. Напомним, что в последние годы она появлялась в фильмах франшизы «Форсаж» в роли воровки Магдалины Шоу.

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