«На гриме усе сделают»: Асмус не стала краситься и причесываться, выходя на работу

Актриса даже кофе дома не успела выпить и взяла кружку с собой.

Вечером 11 июля актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками в Instagram маленьким казусом из своей насыщенной жизни. 33-летняя звезда иронично отметила, что не успела выпить кофе дома с утра и взяла кружку с капучино с собой в машину, а в итоге была вынуждена возить ее весь день с собой. Фотографию без макияжа, с растрепанной головой и напитком в руке из салона автомобиля артистка приложила.

Один из подписчиков спросил блондинку в комментариях, успела ли она умыться и причесаться при такой спешке.

«Дык на гриме в кино усе сделают», — ответила со смайликами Кристина.

И правда. Зачем актрисам вообще с утра краситься на работу?

Добавим, что многие поклонники Асмус пишут в комментариях, что без макияжа она выглядит даже милее.

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