«Больше не могу это выносить»: Ардова призналась, почему решила сменить квартиру

Во время пандемии звезда сериалов Анна Ардова сменила квартиру. Пока на новых квадратных метрах актрисы идет ремонт, она снимает свою прежнюю жилплощадь у нового владельца и признается, что это все несколько хлопотно. Но зачем женщина так поступила, учитывая, что она не стала перебираться в другой район Москвы, а осталась в своем Алексеевском, на ВДНХ?

«У меня окна выходят на проспект Мира, где все время едут машины и постоянные выхлопные газы, окна открыть невозможно, только кондиционеры работают, — рассказала Анна о своей старой квартире, из которой еще не съехала. — А еще у меня рядом (ресторан быстрого питания. — Прим. ред.), и в подъезде постоянно пахнет жареным луком последние три года. У меня дома везде расставлены индийские ароматные палочки, чтобы перебить этот запах. И вот когда ты долго сидишь дома и смотришь на все это, становится страшно. Я поняла, что больше не могу это выносить и нужно что-то менять».

Ардова решила не менять район, потому что ее дети живут недалеко и постоянно заглядывают к ней в гости, чем очень радуют звездную маму. Актриса не стала далеко ходить и выбрала новое жилье совсем рядом с предыдущим, но так, чтобы окна выходили на тихий переулок. Она рассказала «Теленеделе», что ресторан в новом доме тоже имеется, но не рядом с подъездом. К тому же он достаточно удобный для того, чтобы звезда могла устраивать там встречи с людьми, не приглашая их к себе домой.

Teleprogramma.pro желает актрисе скорейшего переезда и веселого новоселья.

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