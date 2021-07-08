«Там отвалился мужик!»: Барановская озвучила забавную причину, почему она все еще одна

Телеведущая призналась, что пользовалась «доской желаний», с которой у нее сбылось все, кроме свадьбы.

Став гостьей YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», телеведущая Юлия Барановская призналась, что для достижения жизненных задач пользовалась «доской желаний». Это некий предмет, на который человек прикрепляет картинки и фотографии того, чего он хочет достичь, визуализируя для себя собственные цели и мечты.

Звезда ТВ рассказала, что свою «доску желаний» она делала долго: неделю выбирала фотографию свадебного платья, еще дольше искала изображение мужчины.

«Там много желаний. Я реально понимаю, что они все сбылись. Но! Она дома в Лондоне, не у меня, а у кого-то из моих друзей. Это еще надо будет марафон устроить, чтобы найти… — спокойно рассказала Юлия, а затем закричала. — Я реально понимаю, что там отвалился мужик! Я тебе клянусь, я это чувствую!»

Утяшева со смехом отметила, что именно из-за этого ее гостья так и не встретила до сих пор своего нового мужчину. Поддерживая шутку (а может уже и не шутку), Барановская заявила, что ей кровь из носу нужно поехать в Лондон и прикрепить «суженого» обратно на «доску желаний», но из-за пандемии она не может попасть в Англию. Тогда Ляйсан посоветовала подруге сделать этот артефакт заново.

«Слушай, ну если у тебя один раз сбылось, но там отвалился мужик, — приклей его «Моментом», блин!» — настояла Утяшева.

Напомним, что после расставания в 2012 году с футболистом Андреем Аршавиным Барановская так и не представила публике своего нового возлюбленного. В этом и в других интервью женщина рассказывала, как даже ее дети пытаются подтолкнуть маму к новым отношениям. Но пока, очевидно, ничего не выходит. Теперь, хотя бы, понятно почему…

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