Джигурда поделился лайфхаком, как оставаться востребованным у женщин

60-летнего актера и шоумена Никиту Джигурду попросили, поделиться лайфхаком, как в его возрасте оставаться столь энергичным и востребованным, причем не только в шоу-бизнесе, но и у женщин.

«Ежедневный холодный душ, занятие физкультурой и медитация на тождество с создателем этой «игры». Все говорят, что в каждом человеке есть искра божия, и мы — дети божии. Моя позиция такая: я всегда говорю, давайте жить в парадигме той, где мы — творцы своей судьбы, этого мира, а не рабы божьи, ибо эта позиция сразу на духовном и ментальном уровне ставит человека в подчинение. Напоминание себе, что я — сотворец этого мира. Это помогает держать себя в тонусе…» — ответил артист изданию Inforeactor.

В том же интервью он рассказал, что ведет подготовку к новому шоу, в котором у него будет множество любовниц. Правда, речь идет не о физической близости, а о «платоническом гареме». Для участниц будут проводиться специальные семинары по «духовной подкачке». Звездные подруги Джигурды, такие как Анастасия Волочкова, Лена Ленина, Милена Дейнега заявлены в проекте как наставницы.

Напомним, в начале 2021 года актер устроил повторную свадьбу со своей бывшей женой, фигуристкой Мариной Анисиной. При этом у него есть ряд женщин, которых он называет богинями, среди них Волочкова и Бузова.

Смотрите также: