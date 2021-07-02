«Лучший способ уборки в ленте»: Толкалина высказалась о полезности голых фото в Instagram

То, как 43-летняя актриса Любовь Толкалина любит выкладывать в соцсети обнаженные фото, уже стало притчей во языцех. Ранее она рассказывала, что не стесняется своего тела, более того, она его любит и гордится им, поэтому позволяет себе публиковать откровенные снимки.

Но 2 июля звезда театра и кино поделилась еще одной причиной, почему «голым фото» стоит быть. Женщина выложила снимок у воды, на котором она запечатлена без одежды, прикрывая паховую область рукой (грудь на фото закрыта белой линией), и написала, зачем это нужно.

«Все очень просто: голая фотографическая карточка — самый лучший способ уборки в ленте, это сразу огонь. Сильно действует. Клик и ах! И сразу ясно, кто есть кто. Лучший способ выявить тех, кто на моей странице случайно или неосознанно. Кто в команде лишний. Потому что вы — моя команда, — обратилась Толкалина к подписчикам. — Я сложно устроена, для меня лишний здесь тот, кто меня не любит. Если тебя любят, то примут любого и порадуются. Если тебя не любят, то ты никогда не будешь хорош, что бы ни делал, как бы ни старался».

Актриса заявила, что не собирается общаться с теми, кто ее не любит, ни в реальной жизни, ни в соцсетях. Тех, кто пишет ей негативные комментарии, Любовь без жалости удаляет. По ее словам, каждую неделю на страницу в Instagram подписываются по тысяче новых людей, и многие просто не знают, на какую личность они подписались. Вот и отсеивает артистка тех, кто не проходит ее «обнаженный фильтр».

Кстати, новое фото Толкалиной в стиле ню положительно оценили Оскар Кучера, Дарья Повереннова и Мария Голубкина.

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