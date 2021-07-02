«Мечта была, чтобы меня сбила фура»: Ягудин озвучил, сколько еще планирует прожить

4 июля на канале «Пятница!» выйдет новый выпуск «ДНК-шоу» Лолиты Милявской. В этот раз гостем певицы стал известный фигурист Алексей Ягудин. Ведущая озвучила спортсмену результаты его генетического теста, и оказалось, что у мужчины высока вероятность развития слабоумия в старости. Услышав это, звезда ледовых шоу неожиданно признался, что почтенное старение никогда не входило в его планы.

«Я изначально собирался жить недолго, лет 50–55. Сейчас, когда мне 41, я чуть планку отодвинул. Надо радио освоить и еще пару дел сделать. Ну, сейчас ориентировочно 65–70, — откровенно поделился Ягудин. — У меня мечта была, чтобы меня сбила фура. Я не хочу доставлять кому-то неудобство, когда мне будет уже совсем тяжело. Не хочу, чтобы мучались те люди, которые меня окружают. То есть я хочу раз и все».

Какие еще неожиданные откровения выдал Алексей — смотрите «ДНК-шоу» на канале «Пятница!» и видеосервисе Premier 4 июля.

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