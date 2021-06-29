Интернет без Моргенштерна и Бузовой: создано приложение, блокирующее новости о звездах

Заголовки с самыми хайповыми исполнителями можно просто убрать из браузера.

Временами может показаться, что новостей о рэпере Моргенштерне стало слишком много. Тем, кто устал видеть заголовки с именем молодого исполнителя или хочет оградить от него своих детей, будет интересен следующий цифровой продукт.

В конце июня в интернет-магазине Google Chrome появилось расширение для браузера «Стиратель Моргенштерна». Название говорит само за себя — оно убирает из вашего браузера все новости об эпатажном рэпере.

«Наслаждайся свободой и защищенностью, зная что неприятная тебе звезда больше не нарушит покой твоего информационного пространства», — пишут разработчики приложения.

Они же объявили акцию: если отправить ссылку на данное расширение другу, то для пользователя активируется возможность заблокировать и новости об Ольге Бузовой. Просто комбо! Хотя, такие действия, вероятно, лишат вас доброй половины заметок о российском шоу-бизнесе.

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