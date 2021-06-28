Разгоняя облака: офтальмолог подсказал способ, как снят усталость с глаз

Делать всякие упражнения для глаз бессмысленно, считает опытный врач Игорь Азнаурян, но один действенный метод все же есть.

После работы за компьютером болят глаза? Неудивительно, учитывая сколько времени современный человек проводит за экраном. Как с этим бороться? На этот вопрос журналистам ответил профессор-офтальмолог Игорь Азнаурян. Опытный врач подчеркнул, что стоит бороться не с усталостью глаз, а с общей утомляемостью человека.

«Я оперирую людей, тем более детей, у которых глаза значительно меньше, чем у взрослых. И я, честно говоря, не совсем понимаю, какую смысловую нагрузку несет в себе определение «усталость глаз». Есть общая усталость, которая возникает при интенсивной интеллектуальной работе или длительном чтении», — цитирует специалиста Пятый канал.

Врач отметил, что в Сети можно найти обилие советов, как бороться с тяжестью в глазах. Один из них — крутить глазными веками в разные стороны. Однако далеко не все эти упражнения несут пользу. Профессор подчеркнул, что глаза человека в упражнениях не нуждаются: они сами по себе являются самым часто двигающимся органом. Глазные мышцы работают даже интенсивнее, чем сердечная.

Так какой же метод действительно полезен? Специалист поделился тем, который сам практикует после утомительных операций.

«Я закрываю глаза, и у меня на черном фоне «плывут» такие белые облака. Необходимо мысленно избавиться от этих облаков — нужно мысленно инициировать в голове, чтобы перед глазами было абсолютно темно, просто черный цвет. Буквально две-три минуты стоит так поделать, и вы почувствуете себя заново рожденным», — посоветовал доктор Азнаурян.

Справка Teleprogramma.pro

Игорь Эрикович Азнаурян — детский офтальмолог, офтальмохирург, академик Академии медико-технических наук РФ, директор Центра повышения квалификации офтальмологов, доктор медицинских наук, профессор. Выпускник Ереванского государственного медицинского института. Основатель единственной в России специализированной системы детских глазных клиник «Ясный взор». Провел более 16 тысяч операций, автор более 150 научных работ.

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