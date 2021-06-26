«Все очень просто»: Лиза Арзамасова дала совет, как противостоять хейтерам

25 июня беременная актриса Лиза Арзамасова прогулялась с подругой в районе ВДНХ. Звезда поделилась со своими подписчиками в Instagram, что ей удалось пообщаться простыми и искренними людьми, общительными и улыбчивыми. После этой заряжающей позитивом прогулки 26-летняя девушка дала пользователям соцсетей совет, как гарантированно решить проблему хейтеров.

«Все очень просто. Еще проще, чем кажется… Выключи телек, не ройся в Сети, не читай пустое, выйди на улицу. Там, не поверишь, люди! Классные, простые, доброжелательные, трудолюбивые, открытые, легко идущие на контакт, отвечающие улыбкой на улыбку! — пишет звезда «Папиных дочек». — Там — жизнь со своими нормальными законами общения. В мире, который стремится к полной «дистанционке», быстро забывается то, что именно обмен энергией, добрым словом, общение глаза в глаза, поддержка друг друга — самое ценное!»

Актриса подчеркнула, что переизбытка доброй энергии не бывает, ведь она как чистый воздух, и призвала своих подписчиков делиться добрыми словами.

«Лиза! Да потому что вы сама — истинный свет!», «Все-таки какое чистое и доброе у вас сердце!», «Вы просто какая то волшебная! Ну просто не бывает на столько открытых душой к каждому людей!», «Сейчас как никогда все, что вы написали, очень важно и нужно каждому из нас» — отреагировали поклонники звезды.

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