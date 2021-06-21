Найди кота: Дженнифер Гарнер показала, как трудно снять рекламу со своим питомцем

Бывшая жена Бена Аффлека, звезда фильмов «Перл-Харбор», «Сорвиголова» и многих других, 49-летняя актриса Дженнифер Гарнер является популярным блогером в Instagram. Многие бренды не прочь, чтобы многодетная мама с отличным чувством юмора прорекламировала их.

На днях артистка решили сделать пиар понравившейся ей розовой толстовки с капюшоном, в которой предусмотрен специальный карман для кота. К съемкам в ролике она привлекла своего домашнего питомца по кличке Лось (Moose). Но вместо того, чтобы просто показать, как замечательно смотрится котейка, выглядывающий из одежды, Дженнифер продемонстрировала и сложный процесс запихивания кота в карман. Оказалось, что Лось был совсем не рад тому, что его куда-то засовывают, и упорно сопротивлялся.

Кое-как, но актриса поместила строптивое животное в толстовку. Кот проиграл этот матч.

«Реклама в Instagram — 1. Лось — 0», — подписала Гарнер свой новый ролик.

Подписчики звезды пришли в восторг и потребовали больше контента с котом, а многие уже собрались купить толстовку-переноску.

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