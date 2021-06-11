«Дорога каждая минута»: Роза Сябитова высказалась в поддержку секса после 50 лет

Телесваха пояснила, чем интимная жизнь в ее возрасте отличается от бурной молодости.

Знаменитая телесваха Роза Сябитова подняла в социальной сети щепетильную тему секса после 50 лет. Соведущая «Давай поженимся!» отметила, что, будучи молодой, думала, что заниматься интимом в таком возрасте неприемлемо, но сейчас — в 59 лет — эта тема наполнилась для нее новым смыслом.

Женщина подчеркнула, что в молодости на человека влияет мощный инстинкт размножения, и занятие сексом становится для него чем-то обязательным. Но после прожитого полувека эта биологическая программа сворачивается и интимная жизнь из необходимости превращается в чистое удовольствие и развлечение.

«Нам не надо производить впечатление, поэтому у нас больше возможностей ощущать полноту жизни и искренне любить жизнь во всех ее проявлениях, в том числе и физическом, оставаясь самими собой. Ведь не стоит забывать, что после 50 у нас совсем мало времени, чтобы быть счастливыми. Дорога каждая минута», — пишет Сябитова.

Подписчицы ведущей активно включились в данную тему, большинство отметило, что у них и за 50 бурлит интимная жизнь. Правда, многие дамы пожаловались на отсутствие кавалеров в этом солидном возрасте.

«К сожалению, после 50 мужчины не соответствуют желаниям», «С молодыми надо мужчинами встречаться, они не против!», «В России женщины хотят, мужчины не могут», «Мужчины моего возраста выглядят дедушками, а дедушку совсем не хочется. Хотя себя выглядящей бабушкой совсем не считаю» — такие комментарии оставили под постом Сябитовой подписчики.

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