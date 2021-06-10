Непьющая Безрукова рассказала, в какие моменты ее можно увидеть с бокалом вина

Актриса отказалась даже от винных напитков, не говоря уже о крепком алкоголе.

Актриса Ирина Безрукова опубликовала в Instagram фотографию с бокалом вина и тут же призналась, что с алкоголем в руках на мероприятии ее можно увидеть весьма нечасто.

56-летняя звезда призналась поклонникам, что после того, как обнаружила у себя скрытую аллергию на виноград, она отказалась от вина и других горячительных напитков, которые никогда не нравились ей на вкус. Да и состояние опьянения женщина тоже не любит.

«Но иногда на мероприятиях я беру бокал в руки, из вежливости к организаторам, чтобы соблюсти этикет. Но это секрет, вы же никому не расскажете?» — написала актриса.

Она также напомнила, что дети вообще не пьют то, что горько на вкус и плохо пахнет. Однако, когда люди вырастают, то они почему-то начинают пить крепкие напитки и уже не представляют себе веселья без них.

Интересно, что среди подписчиков звезды, прокомментировавших этот пост, оказалось много непьющих людей, которые поддержали Ирину в ее отказе от алкоголя.

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