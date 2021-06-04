«По полной программе»: Марина Кравец рассказала, как «борется» с хейтерами

В новом интервью певица и комедиантка Марина Кравец рассказала о хейтерах в социальных сетях и своих способах борьбы с ними. 37-летняя артистка отметила, что она нормально относится к конструктивной критике. К злопыхателям, в общем-то, тоже, но банит их нещадно — даже тех, кто хамит не лично ей, а кому-то их ее подписчиков.

«Иногда отвечаю что-то нейтральное такому человеку под постом, мой ответ поднимает его комментарий в топ, и дальше он получает по полной программе от других. Как-то так…» — поделилась звезда Comedy Club одним из своих лайфхаков с изданием Ok Magazine.

Она добавила, что среди ее ненавистников чаще всего попадаются женщины возрастом за 55 лет с выращенными цветами на аватарках. А еще, по мнению звезды ТВ, аудитория в TikTok гораздо более добродушная, чем в Instagram.

Артистку также спросили, как не обижаться на шутки. Кравец посоветовала наблюдать шутником со стороны и быть над ситуацией. Вступать в диалог с весельчаком при этом совершенно необязательно.

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