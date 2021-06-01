Замкнутость москвичей подтвердил рейтинг общительности российских городов

В мае 2021 года в 23 городах России прошел соцопрос с целью определить, где в стране живут самые общительные люди, а где — самые замкнутые. В исследовании, проведенном независимым агентством Zoom market, поучаствовали 2760 человек в возрасте от 18 до 73 лет.

Лишь 39% из опрошенных назвали себя общительными людьми. Для 63% оказалось сложно заговорить с незнакомым человеком, а 41% и вовсе предпочитают проводить свой досуг в одиночестве.

В итоге первое место в рейтинге городов по общительности населения занял южный Ростов-на-Дону. За ним идут Иваново, Краснодар, Брянск, Севастополь и Саратов. Культурная столица Санкт-Петербург добралась лишь до 16-й строчки. А Москва и вовсе оказалась внизу таблицы — на 22 месте. Менее общительные люди, чем в «белокаменной», по данным опроса, живут лишь в Омске.

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