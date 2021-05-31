Как насладиться вкусом домашних пельменей, когда нет времени их лепить

Что делать, если хочется отведать домашних пельменей, но нет времени на их лепку? Любопытный ответ был дан в передаче «НашПотребНадзор» на канале НТВ. В ходе программы шеф-повар Григорий Мосин поделился рецептом блюда, которое с легкостью заменит трудоемкий процесс самостоятельного изготовления пельменей. Речь идет о хинкале (не путать с хинкали).

Вам нужно отварите мясной бульон, а пока мясо будет вариться – добавить туда лавровый лист и специи. Также в это время можно быстро приготовить тесто, замешав яйцо, муку и соль. Оно должно получиться максимально тугим. Нарезаем тесто небольшими частями и отправляем их вариться в бульон на 15 минут.

Следом нужно приготовить соус из чеснока и небольшого количества воды (можно из того же бульона). А в финале выложить в глубокое блюдо сварившееся тесто, ломтики мяса и зелень, заправив все это соусом. Готовится гораздо быстрее чем, пельмени, а на вкус практически одно и то же.

Смотрите также: