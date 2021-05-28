«Я не умела ничего»: Марина Ким призналась, что разрез глаз помог ей с карьерой телеведущей

Ведущую «Доброго утра» на Первом канале Марину Ким спросили, правда ли, что успех в карьере ей обеспечила ее национальность (она наполовину кореянка). 38-летняя женщина отметила, что в начале профессионального пути так и было.

Телевизионная карьера девушки началась на 5 курсе МГИМО, когда она пришла на небольшой канал РБК. На собеседовании ее спросили о знаниях мировых финансовых рынков и фондовых индексов, но начинающая журналистка не смогла отличиться эрудицией. Марина вспомнила только японский индекс Nikkei, и в итоге ее взяли на аналитику финансовой повестки в Азии.

«Они говорят: «Ну мы тебе японский флаг заведем на хромакее и будешь новости читать биржевые с утра». И вот так я попала, — рассказала Ким в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». — Я села в кадр, я не умела ничего, ничего не знала. Но за полгода всему научилась, выходила в прямой эфир — хорошая была школа очень — и в прямом эфире чесала… Это мне помогло».

Записи своих программ девушка рассылала в новостные редакции, и однажды ей позвонили из канала «Россия» с предложением читать новости для Дальнего Востока — с 23 часов до 10 утра. Ведущая напрямую спросила, заинтересовались ли ей из-за разреза глаз, и ей ответили утвердительно.

«И речь даже не о политкорректности. Они говорят: «Вы приятной внешности, молодая и для той аудитории будете как своя». То есть, это доверие. Это не в том смысле, что «по квоте» только такие должны быть», — прокомментировала Марина.

Напомним, что начав читать новости для Дальнего Востока, ведущая со временем перешла в основную редакцию программы «Вести», а в 2014 году перешла на Первый канал и присоединилась к передаче «Доброе утро».

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