«Я — «инстамуж»: Пригожин признался в своей необычной семейной функции

Известный продюсер вместе с женой Валерией пообщался с молодым поколением в шоу «Музыкалити».

27 мая в YouTube вышел новый выпуск шоу «Музыкалити», в котором Максим Галкин знакомит взрослое и молодое поколения музыкантов. В свежем ролике он собрал звездные семьи. От «мастодонтов шоу-бизнеса» пришли Валерия и Иосиф Пригожин, а от «золотой молодежи» — звезды соцсетей 21-летняя Instasamka и 20-летний Moneyken.

Открытая для общения с молодым поколением Валерия сразу после представления гостей пошла в атаку и спросила у оппонентов, почему у «Инстасамки» муж — не «Инстасамец». Начинающих звезд смутил этот неожиданный вопрос, и тогда Пригожин решил разрядить обстановку.

«А ты знаешь, я — «инстамуж», — сказал продюсер молодому человеку. «Моему мужу приходится меня часто фотографировать для Instagram, поэтому он «инстамуж», — пояснила Валерия.

К слову, сам Максим Галкин также часто радует поклонников свежими снимками, он, к примеру, то и дело публикует в Instagram кадры с семилетними двойняшками Гарри и Лизой.

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