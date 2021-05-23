«Я теперь завидная невеста»: звезда «Женского стендапа» купила квартиру и заговорила о свадьбе

22 мая звезда шоу «Женский стендап», 28-летняя Варвара Щербакова похвасталась купленной квартирой в Подмосковье. Девушка опубликовала в Instagram фото, как она сидит на полу под голыми стенами и радуется новым квадратным метрам. Завидное приобретение стало для молодой артистки поводом обустроить свою личную жизнь.
«Ну шо, я теперь завидная невеста с квартирой! — пишет Варвара. — Хотите прописку в Балашихе — пишите, звоните, присылайте букетики. Год назад я взяла ипотеку, платила вхолостую, незнамо за что. Теперь — знамо! Буду откровенна, я в экстазе. Я под впечатлением, я просто в шоке. Тока зашла — мое».
Комедиантка поделилась, что это ее первая покупка квартиры и, пока что, самое крупное приобретение в жизни. Преодолев это, девушка почувствовала себя «взрослой и успешной». Теперь у нее новая головная боль — ремонт, в премудростях которого артистка абсолютно не разбирается. Также Варвара пошутила (или нет?), что устроит 400 новоселий, когда переедет в новое жилье.
Напомним, Щербакова приехала покорять Москву из далекого Хабаровска. Девушка успела сменить несколько профессий, но всегда мечтала стала стать юмористкой. Можно сказать, мечта сбылась, раз выступления дают возможность купить квартиру в Балашихе. Теперь самое время сосредоточиться на личной жизни.