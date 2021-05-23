«Я теперь завидная невеста»: звезда «Женского стендапа» купила квартиру и заговорила о свадьбе

22 мая звезда шоу «Женский стендап», 28-летняя Варвара Щербакова похвасталась купленной квартирой в Подмосковье. Девушка опубликовала в Instagram фото, как она сидит на полу под голыми стенами и радуется новым квадратным метрам. Завидное приобретение стало для молодой артистки поводом обустроить свою личную жизнь.

«Ну шо, я теперь завидная невеста с квартирой! — пишет Варвара. — Хотите прописку в Балашихе — пишите, звоните, присылайте букетики. Год назад я взяла ипотеку, платила вхолостую, незнамо за что. Теперь — знамо! Буду откровенна, я в экстазе. Я под впечатлением, я просто в шоке. Тока зашла — мое».

Комедиантка поделилась, что это ее первая покупка квартиры и, пока что, самое крупное приобретение в жизни. Преодолев это, девушка почувствовала себя «взрослой и успешной». Теперь у нее новая головная боль — ремонт, в премудростях которого артистка абсолютно не разбирается. Также Варвара пошутила (или нет?), что устроит 400 новоселий, когда переедет в новое жилье.

больше по теме Как выглядит квартира Юлии Меньшовой: звезда устроила экскурсию для поклонников Телеведущая впервые показала роскошный интерьер своего любимого помещения в доме.

Напомним, Щербакова приехала покорять Москву из далекого Хабаровска. Девушка успела сменить несколько профессий, но всегда мечтала стала стать юмористкой. Можно сказать, мечта сбылась, раз выступления дают возможность купить квартиру в Балашихе. Теперь самое время сосредоточиться на личной жизни.

Смотрите также: