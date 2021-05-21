«Ничего нелюбимого нет»: Ягудин поделился, чем его радуют московские пробки

А вот цены на парковку в столице фигуриста огорчают.

Известного фигуриста Алексея Ягудина спросили, какие у него любимые и нелюбимые места в Москве. 41-летний спортсмен ответил, что предпочитает отдых на природе, поэтому в столице его больше всего привлекают парки. Чаще всего, если есть время, конечно же, он бывает с женой и детьми в парке Горького и на ВДНХ.

А вот локаций, которые бы ему не нравились, мужчина назвать не смог.

«У меня вообще в жизни ничего нелюбимого нет. Вообще ничего в принципе. Меня даже пробки в Москве радуют. Потому что в пробках можно спокойно посидеть и поработать, сделать важные звонки, решить какие-то вопросы», — цитирует Ягудина журнал «Москвич».

Сравнивая российскую столицу с другими мегаполисами, фигурист похвалил местную кухню. По его мнению, в Белокаменной круче рестораны и вкуснее еда. Еще одной сильной стороной мужчина считает весьма богатую и разнообразную культурную жизнь Москвы. А вот изменить в городе он бы хотел цены на парковку.

«По моему мнению, 380 рублей за час парковки — это уже на грани беспредела. Это очень дорого. В остальном мне все нравится», — сказал Алексей.

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