«Помогает по-спортивному разозлиться»: Загитова рассказала, как использует критику в соцсетях

Хотя позитивных комментариев на страничках знаменитой спортсменки гораздо больше, чем хейта.

19-летнюю фигуристку Ализу Загитову спросили, как она реагирует на хейтеров в социальных сетях и как вообще относится к критике.

Звезда спорта ответила, что к негативным комментариям у нее уже выработался иммунитет. Девушка давно заметила, что словесные пакости оставляют анонимные пользователи, на страничках которых нет настоящих имен. Олимпийская чемпионка отметила, что добрых болельщиков у нее гораздо больше, и их позитивные сообщения перекрывают любой негатив.

Хотя иногда Алина находит критику подписчиков даже полезной.

«Перед соревнованиями критика мне помогает настроиться, по-спортивному разозлиться, сконцентрироваться», — рассказала звезда спорта журналу Grazia.

Напомним, что Загитова не попала в сборную России по фигурному катанию перед Зимней Олимпиадой 2022 года.

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