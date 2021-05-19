«Мода циклична»: Лолита рассказала, что сделала со своим гардеробом, когда располнела

В новом интервью певица Лолита рассказала о своем гардеробе. 57-летняя артистка поведала, что шесть лет была полной и недавно похудела на 12 килограммов. Но даже в период, когда «ее стало больше», женщина не беспокоилась о лишнем весе, иначе это сказалось бы на ее работе.

«Я просто перестала заходить в модные магазины, потому что там не было моего размера, вещи на мне не сидели. Думала: а чего мне расстраиваться, перейду-ка я на любимые спортивные костюмы. Перешла — и прекрасно себя чувствовала, — поделилась звезда с изданием 7days. — А для сцены, наоборот, заказывала лишь обтягивающие платья — получался очень хороших трагикомический образ».

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Артистка поделилась, что свои вещи, которые стали ей малы, она раздала. Себе оставила только самые любимые, которые «прекрасно дожили в шкафу» до тех дней, когда певица снова похудела. И вот радость — на них как раз вернулась мода. Правда, в вещи периода выступлений в кабаре-дуэте «Академия» женщина все же не смогла влезть.

«Мода циклична, как экономика или политика, поэтому все эти наряды сейчас прекрасно смотрятся на моей дочери Еве. Ей 22. Она с удовольствием рассекает в моих джинсах, подрезанных по росту, и в диоровских куртках», — рассказала Лолита.

Она добавила, что ее гардеробная велика, но не такая большая, как у Филиппа Киркорова. По ее словам, у «короля российской эстрады» самый большой гардероб среди отечественных звезд.

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