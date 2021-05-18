«Слушаю свое сердце»: набрав профессиональную команду, Рита Дакота сняла клип на телефон

Певица Рита Дакота рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее новый клип на песню «Карандаш» был снят на телефон. 30-летняя артистка раскрыла, что обошлась не только без профессиональных камер, но и оператора, бюджета и сторонних специалистов. Помогали ей в этой работе только друзья.

Дело было во время путешествия звезды в Индонезию. Кроме отдыха, Рита решила снять клип и пригласила к работе местного именитого режиссера. Однако, по ее словам, песня не тронула его так сильно, как хотелось бы. И в последний момент сделку с постановщиком разорвали.

Правда, быстро нашелся другой режиссер, который регулярно снимает ролики для National Geographic. Его песня зацепила, как и все творчество Дакоты. И тогда артистка и ее бойфренд-клипмейкер Федор Белогай стали готовиться: собрали команду из 12 человек (видеооператор, оператор дрона, мастер по свету и прочие специалисты), арендовали дорогое оборудование, транспорт, жилье, договорились с локацией, где снималась Анджелина Джоли, и даже нашли рядом диких лошадей. По словам Риты, съемка должна была стать эпичной, но в итоге сорвалась.

«В ночь перед съемкой у меня скрутило живот, мы ссоримся с Федей, нашу подругу увозят в больницу с малярией, подхваченной как раз на Сумбе (остров, где должна была пройти съемка. — Прим. авт.), и я сижу плачу на океане и кожей чувствую: лететь не надо, — вспоминает Дакота. — Но как сказать команде об этом? Вылет утром, столько сил и денег потрачено! Слушать голову или сердце?! Вглядываюсь в закатный океан и понимаю… Я слушаю свое сердце. Мы никуда не летим».

Со слезами певица сообщила об отмене своей команде в общем чате и решила, что она все сделала правильно. В итоге вместо слаженной работы профессиональной команды клип был снят на телефон приятелями певицы. Вместо качественной съемки Дакота решила заложить в него значимую идею.

«Я почувствовала, что могу снять сама все на телефон, чтобы показать людям: «Не нужно ничего иметь, чтобы творить». Эта песня была записана дома на диване, в квартире моего друга Ромы. Клип на нее снят на обычный телефон без режиссеров, сценаристов, монтажеров, — поделилась артистка с Teleprogramma.pro. — Это видео о том, что искусство всегда вытаскивает тебя. И ты не один, пока с тобой твое творчество. И вы тоже так можете. Так может каждый».

Дакота рассказала, что когда пришла к этой концепции, у нее аж мурашки побежали по коже. Она как будто получила одобрение свыше от того, что встала на правильный путь. Добавим, что сам клип пока еще не вышел.

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