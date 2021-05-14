«Меня не любят продюсеры»: Манижа вспомнила, как раскрутилась через Instagram

В новом интервью певица Манижа подробно прошлась по своей карьере, которая к 30-летию артистки уже знает немало взлетов и падений. Девушка рассказала, что первая слава пришла к ней вместе с попсовым проектом Ру Кола. Но тот эстрадный образ был для начинающей звезды лживым и пустым, а еще она попала под крыло недобросовестного продюсера и не раз была обманута.

Быстрая популярность сыграла с девушкой злую шутку. Она начала испытывать эмоциональные проблемы и в итоге решила остановиться. А потом десять лет шла к образу Манижи, который мы видим сегодня. Был эпизод, когда певицу пригласили для участия в музыкальном проекте в Лондоне, но то английское предприятие ждал финансовый крах, и россиянка так и не засветилась в Великобритании. Она вернулась домой в депрессии и долгое время не знала, что хочет делать дальше.

И тут ей пришла идея записывать каверы на популярные песни и выкладывать их в Instagram. Неожиданно для себя артистка поняла, что может найти своего слушателя и без продюсеров.

«Для меня «Инстаграм» стал выходом к людям, с которыми начала разговаривать и узнала, что вообще-то им многое не нравится, они классные советчики, с ними есть о чем поговорить, и они знают лучше, чем продюсер, что им нужно», — рассказала Манижа изданию Wday.

Певица набрала свою аудиторию благодаря сарафанному радио в соцсетях и через два года организовала концерт в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, который, по ее словам, был собран только благодаря Instagram.

«Меня не любят продюсеры, и сейчас эти люди ведут себя некрасиво, поливая меня грязью в социальных сетях. Их бесит, что схема шоу-бизнеса изменилась, а они — нет. Но в это никто не хочет верить. Продюсеры не желают делить пирог, хотят весь его оставить себе, а артисту какие-то крошки насыпать. Но мир изменился», — констатировала Манижа.

Добавим, что сейчас продюсированием артистки занимается ее мать. Певица совершенно не против этого, так как знает что мир шоу-бизнеса очень коварен и лучше иметь рядом близкого человека.

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