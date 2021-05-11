«Никогда не считала себя частью шоу-бизнеса»: МакSим дала советы начинающим певицам

В новом интервью певица МакSим прокомментировала свою творческую карьеру, которую она не побоялась приостановить, а потом снова запустить. 37-летняя артистка поделилась, что популярность стала для нее неожиданностью, она осознала, что стала звездой, лишь когда на гастролях многотысячная толпа стала подпевать песню «Знаешь ли ты». При этом «звездная болезнь» не захлестнула девушку.

«Никогда не считала себя частью шоу-бизнеса, меня редко можно увидеть на светских мероприятиях, сейчас нечасто участвую в съемках и очень выборочно даю интервью», — поделилась МакSим с изданием WomanHit.

Журналисты спросили у женщины, что сегодня нужно певице в самом начале карьеры.

«Главное — не думать о том, что сейчас она запоет и тут же заработает кучу денег, — со смехом ответила артистка. — Ведь это очень чувствуется. Музыка — это такая тонкая вещь, которую ты передаешь на каком-то нематериальном уровне. Слушателя не обманешь. Я писала, да и сейчас продолжаю писать о том, что сама чувствую в первую очередь. И даже если это не принесет каких-то доходов, мне становится лучше от того, что я выдала то, о чем хотела сказать».

МакSим считает, что исполнителю не стоит сильно ударяться в шоу-бизнес, так как он нестабильный и не имеет четких понятий. По ее словам, лучше придерживаться собственной траектории, помнить о своих детских мечтах и не отступать от своих правил. Женщина отметила, что никогда не пользовалась услугами продюсеров, потому как привыкла все вопросы решать собственным умом.

Артистка со смехом добавила, продвигаться за счет любви с продюсером — это совсем не ее история, так она не обладает выдающимися формами фигуры.

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