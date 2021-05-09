Блогер продал место на своей шее под рекламу за миллион рублей

Блогер из Владивостока Егор Онопко нашел способ, как быстро заработать миллион: он продал рекламную площадь на своей шее. 21-летний парень договорился с десятком клиентов, которые заплатили солидную сумму, чтобы название их аккаунта в Instagram появилось на его коже в виде татуировки.

«Я открывал продажи на один вечер. Поинтересовался, кто готов купить пожизненную рекламу на живом человеке. Желающие нашлись быстро. Стоимость одного ника начиналась от 100 тысяч рублей», — рассказал Егор каналу «360».

По словам парня, откликнулись пользователи не только из России, но и из других стран. Кому-то пришлось отказать, а кто-то не потянул по деньгам, но реальные покупатели нашлись достаточно быстро. Девять аккаунтов на одной стороне шеи принесли Онопко около миллиона рублей. Но эту акцию, как он сам отмечает, блогер запустил не ради денег, а для перфоманса — молодой человек хотел развлечь своих подписчиков и вызвать резонанс в сфере маркетинга и рекламы.

Добавим, что с каждым клиентом Егор заключил договор, который запрещает ему когда-либо сводить эти татуировки или перекрывать их другим рисунком.

«Есть ли еще свободные места?», «Хвала безумцам», «Это самый романтичный поступок, который для меня делали. Хоть и за деньги…», «Когда больше цеплять нечем — можно и рекламу на теле продать», «Спасибо за проданную рекламу, одна из лучших инвестиций за всю мою жизнь», — пишут пользователи Instagram в комментариях у онопко.

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