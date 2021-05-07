«Для меня это конец жизни»: Марюс Вайсберг вспомнил, как избежал наказания за пьяную езду

В 90-х у кинорежиссера был инцидент, когда полицейский остановил его в нетрезвом виде после вечеринки.

Известный режиссер Марюс Вайсберг рассказал журналистам, как однажды полицейский остановил его пьяным за рулем. Причем история закончилась хорошо, без штрафа или взятки, хотя произошла она в Америке, где местные стражи порядка очень придирчиво относятся к иностранцам.

«В Лос-Анджелесе пьяный был за рулем, потому что только приехал и не ориентировался вообще в законах. Это было в 90-х… — вспомнил 50-летний Вайсберг в беседе с WomanHit. — Я работал на человека, известного режиссера в Голливуде. Я сел за его машину абсолютно пьяный, потому что был на вечеринке Вуди Харрельсона (начальник попросил Марюса отогнать его автомобиль домой. — Прим. авт.). И меня остановил полицейский, он понял, что я пьяный. И я ему сказал честно: «Я русский, я не очень понимаю ваших законов, но если вы меня сейчас отвезете в полицейский участок, то меня, скорее всего, вышлют обратно в Россию, и для меня это конец жизни. Потому что это машина босса».

По словам режиссера, страж порядка сжалился над ним. И проводил его на своем авто до дома начальника, убедившись, что россиянин не устроит ДТП по дороге. Сейчас Вайсберг рассказывает эту историю с улыбкой, хотя тогда она действительно могла стоить ему карьеры.

Напомним, этот режиссер подарил отечественным зрителям такие кинофраншизы, как «Любовь в большом городе» и «Бабушка легкого поведения», а также пародийные комедии «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона» и «11 друзей Ушина».

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