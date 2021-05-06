«У Зайца был вентилятор»: Туриченко признался, что примерял чужие маски в гримерках шоу НТВ

В новом интервью Кирилл Туриченко из «Иванушек International» рассказал, что выбрал костюм Носорога для второго сезона шоу «Маска», потому что тот показался ему самым мобильным. Однако голова маски, все равно, оказалась очень тяжелой и жаркой. Как и многие участники телепроекта, певец пожаловался, что ему было трудно дышать в своем наряде.

«Вы знаете, в этих масках происходит такое переосмысление жизни… — поделился Кирилл в YouTube-шоу «Алена, блин!» — Если бы была мини-камера в масках, особенно в Неваляшке… Он там вообще танцевал внутри, а на самом деле стоял просто так. У него там целый мир внутри. Я думаю, он мог еще друзей пригласить себе туда в пузо. У меня было все проще, но очень жарко, конечно».

Туриченко признался, что иногда натыкался на чужие «головы» в гримерках и примерял их на себя ради интереса и сравнения условий.

«У кого-то был вентилятор даже! У Зайца был вентилятор. Но мне Тимур говорит: «Поверь мне, толку от этого вентилятора не было!» — рассказал певец.

По его словам, организаторы так хорошо разводили участников, что он до последнего не знал, кто под какой маской. Лишь про Зайца догадывался. Еще ему удалось подружиться с Ламой, но эти отношения протекали при полном незнании, что за человек перед тобой.

«Мы дружили, как животные в зоопарке, через решетку, клянусь! Переписывались через нашего куратора. Я там говорю: «Передай привет Ламе, я болею за него». Он пишет: «Носорог – фантастический певец. Я болею за него».

Туриченко также добавил, что от эмоций участники смеялись и плакали в масках, но зрители всего этого не видели. К сожалению или к счастью.

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