Медитация в стиле Шрека: Netflix запустил бесконечную трансляцию с туалетом из мультфильма

А вы знаете, что в YouTube есть бесконечная трансляция со знаменитым уличным туалетом из мультфильма «Шрек»? Видео было запущено студией Netflix еще 22 апреля и продолжается до сих пор. Только вместо музыкальной композиции Somebody Once Told Me от группы Smash Mouth, с которой у зрителей ассоциируется туалет Шрека, в этом видео за кадром поют птички и звучит медитативная мелодия.

Организаторы трансляции объяснили, что она была создана к 20-летию выхода культового мультфильма про зеленого великана, а цель ее — как раз подарить зрителям несколько минут (или часов) медитации. В конце концов, где еще погружаться в себя, как не в деревянном туалете посреди болота?

больше по теме В российской глубинке воссоздали дом Шрека из мультфильма Землянка великана появилась в дендрологическом саду в Кировской области.

Кстати, в мае должна выйти обновленная версия первого «Шрека» — в формате 4K Ultra HD. Зрители смогут увидеть мультфильм 2001 года с высоким качеством картинки и снова посмеяться над шутками ворчливого огра и остроумного говорящего осла.

