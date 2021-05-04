«Она для меня как родимое пятно»: Прилучный рассказал, зачем сделал татуировку на шее

По словам актера, у него много тату, но каждая несет в себе определенный смысл.

В новом интервью актер Павел Прилучный рассказал о своих татуировках. Одна из самых ярких и заметных рисунков у 33-летнего мужчины находится на шее, а набил он его, как оказалось, специально для съемок фильма. Речь идет о боевике «На игре» 2009 года — одной из первых лент известного артиста.

«Я тогда уже имел чуть-чуть опыта в кино и понимал, что если гримеры не очень хорошие, то на следующий съемочный день татуировка уже «съедет» и будет в другом месте», — рассказал Прилучный изданию Ok Magazine.

Чтобы закрепить образ своего героя, актер пошел и сделал настоящую тату, которую не нужно было каждый раз рисовать заново. Но она же осталась с ним на всю жизнь.

«Она для меня уже стала как родимое пятно. Раньше немного напрягала, а сейчас ее спокойно просто замазывают во всех фильмах. Я же весь в татуировках», — говорит Павел.

Артист отметил, что ни один рисунок на его теле не сделал просто так — каждый что-то означает. Например, набитая кардиограмма посвящена периоду двухлетней давности, когда из-за большого количества съемок мужчина заболел. В то время у него постоянно чередовались ночные и дневные смены, а между ними актер был много ездил за рулем. Как-то он выехал на трассу и вдруг перестал чувствовать левую сторону тела. Кое-как свернув на обочину, весь белый мужчина вызвал скорую, и врачи быстро привели его в порядок. Прилучный объяснил тот случай уставшим сердцем, и с тех пор тату в виде кардиограммы напоминает ему о том, что нужно следить за здоровьем.

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