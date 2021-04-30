Даже дома называли Сережей: Светлана Аманова вспомнила, как ее готовили к роли мальчика в кино

Карьера актрисы в кинематографе могла начаться еще в пять лет, но судьба распорядилась иначе.

29 апреля звезде фильма «Спортлото-82», актриса Светлана Аманова отметила 60-летний юбилей. В интервью по этому случаю женщина вспомнила, что ее карьера в кино могла начаться еще в детстве, но судьба распорядилась иначе.

Когда артистке было всего пять лет, ее вместе с родителями увидел в коридоре «Мосфильма» режиссер Александр Зархи. Он тут же поинтересовался полом ребенка, так как ему требовался мальчик на роль Сережи в «Анне Карениной». Узнав, что перед ним девочка, постановщик не расстроился, и все равно взяли ее в фильм.

«Мне сшили бархатный костюмчик, и мы поехали в Пушкино снимать отдельные эпизоды, где скачки, зимний сад и прочие сцены, и там я, как Сережа, репетировала с Самойловой, с Гриценко, — рассказала актриса MK.ru. — Готовясь к съемкам, Зархи репетировал со мной, чтобы я говорила непременно как мальчик, то есть делала ударение на согласных: «Я пошеЛ, я взяЛ, съеЛ, погуляЛ». Он даже просил родителей дома называть меня Сережей, чтобы я привыкала к имени».

По словам Амановой, ее мать впоследствии не раз называла ее «мой мальчик». Однако этой замечательной роли, которая потребовала столько подготовки, не суждено было случиться.

«На съемках я чем-то отравилась, попала в больницу, но режиссер сказал, что меня подождут, график съемок перенесут. Но через полгода, когда дошла очередь снимать мои сцены, я выросла из костюмчика Сережи и перестала быть похожа на мальчика», — закончила историю 60-летняя актриса.

По ее словам, это было замечательным дебютом в кино. Но судьба замкнула круг, и спустя годы Светлана Геннадьевна снялась в фильме «Анна Каренина» (2017) Карена Шахназарова. Там она сыграла роль Лидии Ивановны — крестной того самого Сережи.

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